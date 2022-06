Parcheggia l’auto sulla fermata del bus e spacca a pugni il naso all’autista che chiede di spostarsi

Parcheggia l'auto sulla fermata del bus, poi spacca a pugni il naso all'autista che gli chiede di spostarsi. L'aggressione è avvenuta a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nella serata di oggi, martedì 7 giugno 2022. La vittima è un autista dell'Eav, l'azienda regionale dei trasporti. Un giovane neo-assunto, la cui unica colpa è stata quella di chiedere gentilmente al titolare del veicolo in divieto di sosta di spostare l'auto dallo stallo del bus pubblico. A denunciare l'accaduto è il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, con un post su Facebook. Il manager ha espresso solidarietà e vicinanza all'autista aggredito, a nome dell'azienda di proprietà della Regione Campania.

Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di un dipendente del trasporto pubblico in Campania. Il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio ha chiesto l'intervento della Prefettura di Napoli per migliorare la sicurezza. Ecco cosa scrive in proposito De Gregorio:

Solidarietà a Simone, autista assunto da poco in Eav. A Castellammare e’ stato aggredito stasera mentre effettuava la manovra di sosta. Un energumeno sostava con la sua auto sullo stallo bus. L’autista dal finestrino gli ha chiesto gentilmente di spostarsi e questo gli ha dato per risposta un violento pugno in faccia. Pare gli abbia spaccato il setto nasale. Ora è in ospedale! Ma come si può lavorare in questo territorio selvaggio? Sempre più difficile nel trasporto pubblico come negli ospedali. Domani mattina sono stato convocato- su mia richiesta – dal Prefetto per affrontare il tema folla, sicurezza, vandalismo.