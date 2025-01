video suggerito

Parcheggia e non paga l’abusiva: al ritorno dal cinema trova il vetro sfondato Non paga l’abusiva e ritrova l’auto sfasciata: accade a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, davanti al cinema The Space. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parcheggia l'automobile e va al cinema: ma non paga l'abusiva, che chiedeva la classica "offerta a piacere". E al ritorno, trova l'automobile sfasciata, con i danni più evidenti nella parte laterale del parabrezza, dove è separato dai finestrini. La più classica delle ritorsioni che si verificano a chi non accetta l'estorsione dell'offerta "a piacere". L'automobilista però non ci sta, e denuncia tutto: le immagini, diffuse sui social da Francesco Emilio Borrelli, deputato al Parlamento nelle fila dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

L'automobilista spiega: "Deputato, guardi come ho trovato la mia auto parcheggiata fuori al The Space Cinema a Fuorigrotta per essermi rifiutato di pagare la parcheggiatrice abusiva", allegando anche la foto dei vistosi danni riportati dalla vettura. E in breve tempo, sui social, scatta la solidarietà. In tanti infatti hanno ribadito che l'automobilista abbia fatto bene a non pagare, ma lamentano anche scarsi presidi delle forze dell'ordine in una zona come quella di Fuorigrotta che ogni fine settimana è sede di importanti eventi: oltre al The Space Cinema, nel raggio di poche decine di metri ci sono il PalaBarbuto dove gioca il Napoli Basket, il PalaPartenope, la Casa della Musica e la Piscina Scandone. Senza contare la vicinanza con lo Stadio Maradona, appena un chilometro, che rende la zona tra via Terracina e via Kennedy tra le più "gettonate" per chi cerca parcheggio.