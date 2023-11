Paola Cortellesi a Napoli, proiezioni di “C’è ancora domani” in tre cinema L’attrice questa sera, sabato 18 novembre, sarà in sala in tre cinema napoletani per presentare la sua opera prima da regista, “C’è ancora domani”.

A cura di Valerio Papadia

Il film italiano più visto – e quindi con i maggiori incassi – non soltanto di questo 2023, ma dall'inizio della pandemia di Covid-19 ad oggi, è "C'è ancora domani", opera prima alla regia per Paola Cortellesi. Film di apertura della Festa del Cinema di Roma, "C'è ancora domani" vede tra gli interpreti proprio Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni ed Emanuela Fanelli. Questa sera, a Napoli, per ringraziare il pubblico che continua a dare fiducia e ad apprezzare il suo film, Paola Cortellesi incontrerà il pubblico in sala, al termine della proiezione, in tre cinema della città.

Paola Cortellesi, in quali cinema saluterà il pubblico in sala

Ecco, di seguito, in quali cinema Paola Cortellesi saluterà il pubblico e a che ora: