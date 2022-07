Pannello di ferro si stacca dal ponte e colpisce tre auto in corsa: paura sulla Circumvallazione Il pannello, messo a copertura di un giunto, si è improvvisamente staccato e ha colpito tre automobili: fortunatamente, non si registrano feriti.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura, questa mattina, martedì 5 luglio, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: un pannello di ferro, messo a copertura del giunto di un ponte, si è improvvisamente staccato e ha colpito tre automobili in transito. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 25+004, in direzione Casoria-Volla: fortunatamente, il pannello di ferro ha danneggiato soltanto le automobili in corsa, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria, insieme al personale del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area, assicurandosi che non vi fossero persone ferite nell'incidente. Per consentire l'intervento dei militari dell'Arma, il traffico ha subito rallentamenti, ma la viabilità è stata presto ripristinata ed è tornata alla normalità.

Incidente mortale a Napoli: la vittima è un 46enne

Soltanto qualche notte fa, tra il 2 e il 3 luglio scorso, a Napoli si è invece verificato un incidente stradale che si è rivelato purtroppo mortale: la vittima è un uomo di 46 anni. L'incidente si è verificato in via Vespucci, nella zona del Porto di Napoli: il 46enne si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un altro scooter, guidato da un giovane di 15 anni. Tempestivo l'intervento dei soccorritori, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne; per il 15enne, invece, è scattata una denuncia a piede libero al Tribunale dei Minori di Napoli per omicidio stradale.