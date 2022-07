Incidente mortale in via Marina: schianto tra due scooter, muore 46enne Incidente mortale in via Vespucci, a Napoli, nella notte tra venerdì e sabato: un46enne è morto dopo essersi scontrato con uno scooter guidato da un 15enne.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 46enne napoletano ha perso la vita intorno nella notte tra venerdì e sabato in via Vespucci, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare, nel centro di Napoli: l'uomo si è schiantato quasi frontalmente con un altro scooter guidato da un minorenne che, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo inversione sul passaggio pedonale. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, sezione Infortunistica Stradale (capitano Antonio Muriano).

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Il 46enne era in sella da solo su un Honda Sh, mentre sull'altro mezzo, un Liberty c'erano un 15enne, alla guida, e un suo amico di 25 anni. Il minorenne, che stava viaggiando verso San Giovanni a Teduccio, all'altezza del tratto pedonale avrebbe improvvisamente fatto inversione e si sarebbe immesso sulla corsia preferenziale per proseguire verso piazza Municipio; in quel momento sarebbe arrivato il 46enne, che procedeva anche lui in direzione di San Giovanni a Teduccio sulla corsia preferenziale. Nello schianto i tre sono stati sbalzati violentemente al suolo.

I soccorsi sono arrivati poco dopo, ma per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Da successivi accertamenti è emerso che entrambi gli scooter erano privi di assicurazione e che sia la vittima sia il 15enne non avevano la patente: il primo non l'aveva mai conseguita mentre al secondo era stata revocata; gli scooter sono stati sottoposti a sequestro. Il minorenne è stato sottoposto ai test di prassi per verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti; per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero al Tribunale dei Minori, l'accusa è di omicidio stradale.