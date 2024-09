Panico al Centro Campania, fuggi fuggi generale: rumori di una lite scambiati per spari In centinaia si sono riversati fuori dal centro commerciale di Marcianise (Caserta), temendo una sparatoria: in realtà erano sedie e bidoni caduti durante un litigio tra marito e moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Frame dal video pubblicato su TikTok dall'utente michele_tuosto_real

Una serie di colpi sordi, gente che urla preoccupata, ed ecco subito il fuggi fuggi generale: momenti di panico questo pomeriggio, 31 agosto, nel Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta), dove in centinaia si sono riversati all'esterno pensando ad una sparatoria. In realtà non era successo nulla di simile: Fanpage.it apprende da fonti qualificate che si è trattato soltanto una lite tra marito e moglie, dai toni decisamente violenti, durante la quale sono stati rovesciati alcuni bidoni.

Panico al Centro Commerciale Campania

La "fuga" dal centro commerciale si vede in diversi video pubblicati su TikTok, sotto i quali gli utenti raccontano versioni diverse. C'è chi afferma di essere stato presente e di avere assistito ad una sparatoria, qualcun altro tira fuori la versione dell'incendio. Ma c'è anche chi parla di una rapina ad uno dei negozi (ovviamente con spari) e chi dice invece che c'è stato un litigio tra giovani e che uno di questi avrebbe tirato fuori un'arma ma senza sparare. Tra i commenti spunta timidamente anche la versione della lite tra marito e moglie, quella che, insomma, corrisponde al vero.

I rumori della lite confusi per spari

In sostanza c'è stato un acceso litigio tra due coniugi, scoppiato perché il figlio piccolo si era allontanato e non riuscivano a trovarlo. Dalla discussione ai fatti il passo è stato breve: marito e moglie hanno cominciato a darsele ed è stato aggredito anche un cliente che era intervenuto in difesa della donna. Nel trambusto sono caduti sedie e un bidone della spazzatura e proprio questi rumori avrebbero dato l'impressione di colpi di pistola: il resto l'ha fatto il passaparola incontrollato, che ha causato la fuga mostrata nei video.