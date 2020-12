Un panificio sporco e fatiscente è stato scoperto a Sant'Antimo, nell'hinterland napoletano, dagli agenti di polizia del commissariato di Frattamaggiore. Assieme agli agenti, anche personale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, competente per il territorio, ma anche la polizia municipale santantimese, i tecnici dell'ufficio tecnico comunale locale e personale del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro: tutti intervenuti all'interno del panificio, le cui condizioni erano tali da costringere le forze dell'ordine alla chiusura.

L'intervento è avvenuto quasi per caso, durante un normale servizio di controllo delle attività produttive, particolarmente intensi soprattutto a ridosso delle feste e visto lo stato d'emergenza dovuto alla pandemia da Coronavirus. All'interno di questo panificio, che si trova in una zona particolarmente trafficata di Sant'Antimo, i poliziotti di Frattamaggiore hanno riscontrato sia diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia gravissime carenze igienico-sanitarie. In particolare, a farla da padrona erano sporcizia diffusa, sia nei locali sia nei tavoli di lavoro del pane, così come nei forni. Il titolare del panificio, al termine dei controlli, è risultato essere un 37enne napoletano con precedenti di polizia specifici: per lui è scattata una denuncia a piede libero e la sospensione dell'attività stessa.