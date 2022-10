Pane cotto con scarti di legno sporchi di vernice, chiuso panificio a Marigliano In un forno di Marigliano (Napoli) il pane veniva cotto con scarti di legname; il panificio è stato chiuso in una operazione dei Carabinieri e dell’Asl.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

In un forno di Marigliano, in provincia di Napoli, per cuocere il pane non veniva utilizzato del legno selezionato, come prevedono le leggi e le norme di igiene, ma del legname di scarto, anche sporco di vernice. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali della stazione locale, che hanno denunciato in stato di libertà la titolare per combustione illecita di rifiuti e per gli alimenti detenuti in cattivo stato di detenzione e hanno sequestrato circa 50 chili di pane; l'Asl ha disposto la chiusura del panificio.

L'operazione nell'ambito dei controlli volti alla corretta tracciabilità degli alimenti. I carabinieri della Stazione Forestale di Marigliano hanno notato una catasta di rifiuti di legname nei pressi di un panificio e sono entrati per controllare. Hanno così appurato che proprio quegli scarti di falegnameria, alcuni dei quali con vernice alle estremità o laccati, venivano utilizzati per alimentare il forno.

È stato fatto intervenire sul posto personale dell'Asl Napoli 3 Sud di Marigliano, che ha controllato anche le norme igieniche e sanitarie nella struttura. Alla fine dell'operazione il forno è stato sequestrato, così come il legno, circa un quintale, accatastato all'esterno del panificio. Stessa sorta per circa 50 chili di pane, in parte appena sfornato e in parte ancora in fase di cottura, che sono stati immediatamente distrutti.

Nei confronti della titolare del panificio sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 2.500 euro per la mancanza di tracciabilità per circa 40 chili di prodotti da forno; l'Asl, infine, per le carenze igienico sanitarie ha disposto la chiusura dell'attività.