Panda rubata nel 2021 a Cava de' Tirreni ritrovata a Caivano con falsa targa tedesca Una Fiat Panda rubata nel 2021 a Cava de' Tirreni ritrovata a Caivano con targhe tedesche e numero di telaio contraffatti: sarà restituita alla proprietaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una Fiat Panda rubata a Cava de' Tirreni e ritrovata dalla Polizia Metropolitana di Napoli a Caivano, con targa tedesca poi rivelatasi falsa. La vicenda è accaduta questa mattina, durante un normale controllo delle forze dell'ordine alle tante vetture che transitano lungo le strade della cittadina dell'hinterland napoletano, e in particolare nei pressi del complesso IACP di via Atellana.

Qui, gli agenti della Polizia Metropolitana guidata dal comandante Lucia Rea hanno fermato un veicola con targa estera che ha destato qualche sospetto. La pattuglia ha così fermato il 36enne alla guida per un controllo, apparentemente senza esiti particolari: ma da un controllo più dettagliato, è emerso che le targhe tedesche con le quali girava la Fiat Panda, non erano mai state rilasciate dalle autorità tedesche, e che dunque fossero completamente false. Non solo: gli agenti sono riusciti a scoprire anche che il numero di telaio fosse stato a sua volta contraffatto.

Quello originale, infatti, risultava appartenere ad un'automobile comprata nel 2021 a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, e rubata pochi mesi dopo ad una donna del comune metelliano. A quel punto, sia le false targhe tedesche sia la Fiat Panda sono state sequestrate dagli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Napoli: il veicolo sarà poi restituito alla legittima proprietaria dopo gli ultimi accertamenti di rito. Per il 36enne alla guida, è invece scattata una denuncia per riciclaggio e uso di atto falso.

La Panda rubata a Cava de' Tirreni nel 2021 e sequestrata dalla Polizia Metropolitana di Napoli a Caivano