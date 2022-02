Palma Campania, si apre una voragine nel cortile di una casa: auto inghiottita e famiglia evacuata C’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato l’auto con una gru. L’area è stata messa in sicurezza e una famiglia è stata evacuata in via precauzionale.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura, questa notte, a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dove una voragine di grosse dimensioni si è improvvisamente aperta nel cortile interno di un'abitazione privata: è accaduto in via San Nicola. Il buco che si è aperto nell'asfalto è talmente grande che l'automobile che si trovava lì parcheggiata è stata completamente inghiottita: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che si sono avvalsi di una gru per sollevare la vettura dalla voragine e riportarla sulla sede stradale. Per fortuna, non si registarno feriti: i pompieri si sono adoperati anche per mettere in sicurezza l'area del crollo, mentre la famiglia che vive nell'abitazione è stata evacuata in via precauzionale. Sono state avviate le indagini per determinare le precise motivazione per le quali l'enorme voragine si è aperta improvvisamente in strada, ancora sconosciute.

Soltanto poche settimane fa, qualche giorno prima di Natale, una immensa voragine si è aperta improvvisamente in strada a Casavatore, ancora nella provincia di Napoli, in corso Italia: anche in questa occasione, per fortuna, il cedimento si è verificato in piena notte. La voragine che si è aperta a Casavatore ha però avuto conseguenze più gravi, dal momento che le 15 famiglie che abitano nel palazzo vicino alla voragine, considerato a rischio, sono state evacuate e sistemate in un hotel. "È stato eseguito l'ordine di sgombero della palazzina e tutte le famiglie sono state collocate provvisoriamente presso una struttura ricettiva. Un ringraziamento a tutte le forze impegnate sul campo e alla Croce Rossa che si è attivata per il sostegno alle famiglie sfollate. L'amministrazione comunale vi è vicina con la speranza che possa risolversi quanto prima questo disagio" il commento del sindaco Luigi Maglione.