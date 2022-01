Palazzo Reale a Napoli nel degrado, mini-discarica abusiva con materasso e rifiuti sulla facciata La denuncia del Comitato Portosalvo: “Una vergogna”. Già allertata l’Asìa per la rimozione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Palazzo Reale a Napoli nel degrado. Una mini-discarica con un materasso e alcuni rifiuti e altri oggetti ha fatto la sua comparsa sulla facciata dell'ex residenza borbonica in piazza del Plebiscito, sul lato dell'accesso alle scale di via Cesario Console dove si scende verso l'ascensore di via Acton. Si tratta probabilmente di un giaciglio di un senzatetto, sorto a pochi passi dalla Prefettura e dal quartier generale dell'Esercito. Poco distante dalla Galleria Umberto I, altro luogo di ritrovo dei clochard, oggetto recentemente di proteste di cittadini e commercianti che chiedono al Comune di riqualificarla e contemporaneamente di dare una sistemazione più adeguata per i senza fissa dimora, che attualmente vivono nella totale assenza di condizioni igienico-sanitarie.

A lanciare l'allarme su Palazzo Reale è il Comitato Santa Maria di Portosalvo, con Antonio Pariante: "Degrado e spazzatura A Palazzo Reale – scrive – Una discarica di rifiuti spunta all’angolo della Reggia del Plebiscito – stracci e materassi abbandonati in bella mostra sotto al Palazzo – sbalorditi i turisti". La mini-discarica sorge a ridosso di una transenna del cantiere della Galleria Vittoria. Secondo quanto appreso, la "discarica" sarebbe in realtà il giaciglio di un clochard, che vivrebbe nella zona con un cane. L'Asìa, la società dell'igiene urbana di Napoli, e il Comune di Napoli sono stati già allertati e la mini-discarica nelle prossime ore sarà rimossa. Ad eccezione dei rifiuti che si trovano all'interno della recinzione del cantiere che non sono prelevabili dalla municipalizzata. "Chiederemo all'arcivescovo don Mimmo Battaglia – dice Pariante – di aprire le chiese per dare ricovero e un tetto ai senza dimora".

La zona, peraltro, è anche un luogo di stazionamento la mattina per diversi mezzi di Asìa. "Quei mezzi – spiega la società a Fanpage.it – sono però impegnati in prelievi di rifiuti di tipo diverso, effettuando percorsi di porta a porta, di svuotamento di attrezzature. E non possono prelevare un materasso. Gli ingombranti vengono prelevati da un automezzo di tipo diverso e il loro abbandono in strada è vietato dalla legge".