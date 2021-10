Trasporto pubblico a Napoli

Palazzo a rischio crollo sui binari ferroviari, sospesi i treni tra Napoli e Torre Annunziata Palazzo a rischio crollo sui binari delle Ferrovie dello Stato, sospesi per consentire le verifiche tecniche tutti i treni tra Napoli e Torre Annunziata da questo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione Civile che sono intervenuti per le verifiche tecniche sulla stabilità dell’edificio e per l’eventuale messa in sicurezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Palazzo a rischio crollo sui binari delle Ferrovie dello Stato, sospesi per consentire le verifiche tecniche tutti i treni tra Napoli e Torre Annunziata da questo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione Civile che sono intervenuti per le verifiche tecniche sulla stabilità dell'edificio e per l'eventuale messa in sicurezza. Dalle ore 13,50 di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, il traffico ferroviario è sospeso tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata per verifiche tecniche su un edificio privato pericolante. Si tratta della Linea convenzionale Napoli – Nocera Inferiore – Salerno di Rfi. L'allarme è stato lanciato per un edificio privato pericolante posto in prossimità della sede ferroviaria.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata. Sempre nel primo pomeriggio, inoltre, si sono registrati disagi sulla Linea Salerno – Battipaglia, dove il traffico ferroviario ha subito rallentamenti dalle ore 14,15 alle ore 14,50 per un inconveniente tecnico in prossimità di Battipaglia. La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. A causa dei disservizi si sono registrati ritardi nelle corse fino a 40 minuti per 2 treni Intercity e 5 treni Regionali. Una giornata da dimenticare, insomma, per i viaggiatori campani, soprattutto i pendolari che utilizzano i treni per spostarsi, che hanno dovuto fare i conti con disagi e rallentamenti delle corse, per cause di forza maggiore indipendenti dalla società.