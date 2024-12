video suggerito

Paga un minorenne per fare sesso per tre anni, poi tenta di estorcergli denaro: arrestato nel Salernitano I carabinieri hanno arrestato un 74enne di Capaccio Paestum (Salerno): avrebbe indotto per tre anni un ragazzino a fare sesso dietro compenso e lo avrebbe minacciato quando si sarebbe rifiutato di continuare.

A cura di Nico Falco

Per tre anni avrebbe convinto un ragazzino minorenne ad avere rapporti sessuali con lui e, quando il giovanissimo, ormai maggiorenne, si sarebbe rifiutato, lo avrebbe minacciato pretendendo indietro tutti i soldi che gli aveva dato in precedenza. Ricostruzione dei carabinieri che ha portato in manette un 74enne di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, con l'accusa di prostituzione minorile e tentata estorsione.

Le indagini, svolte dai carabinieri della stazione sotto il coordinamento della Compagnia di Agropoli, sono state avviate a seguito della denuncia del ragazzo che, intimorito dalle pressanti richieste dell'anziano, aveva deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere aiuto. Gli elementi raccolti dai militari hanno portato alla ricostruzione della vicenda e quindi all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura di Salerno ed emessa dal gip del Tribunale locale; il provvedimento è stato notificato lo scorso 18 dicembre.

Secondo quanto ricostruito, gli approcci sarebbero cominciati il 2017, quando il ragazzino aveva circa 15 anni, e sarebbero andati avanti per tre anni, fino al 2020; in diverse occasioni il 74enne avrebbe indotto il giovane a compiere atti sessuali in cambio di denaro. Successivamente, quando il ragazzo, ormai maggiorenne, si sarebbe rifiutato di continuare, sarebbero partite le minacce, con annessa pretesa di restituzione dei soldi che gli aveva dato negli anni precedenti.