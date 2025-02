video suggerito

Paga la sosta sulle strisce blu e non il parcheggiatore abusivo in via Marina: al ritorno trova l’auto danneggiata La denuncia di un automobilista, che si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli per raccontare quanto gli è accaduto in via Marina, a Napoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una situazione nella quale, non di rado purtroppo, si sono ritrovati molti automobilisti napoletani quella denunciata da un uomo al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che l'ha poi resa nota sui social, con tanto di foto: un'automobilista ha lasciato l'auto in sosta sulle strisce blu in via Marina e, dopo aver pagato l'apposito tagliando, si è rifiutato di cedere alle richieste di un parcheggiatore abusivo, che pretendeva i soldi della sosta. Al ritorno, ha ritrovato l'auto danneggiata, come testimoniano le foto che il malcapitato ha inoltrato al deputato.

"Signor Borrelli, volevo segnalare l'ennesimo atto vandalico causato da un parcheggiatore abusivo – racconta l'automobilista – che si aggira nei pressi di Via Marina. Mi trovavo a cento metri dalla Capitaneria di Porto e di conseguenza ho parcheggiato regolarmente l'auto nelle apposite strisce blu (con tanto di grattino visibile sul parabrezza). Nonostante ciò, si avvicina questo parcheggiatore e mi chiede la famosa ‘offerta a piacere' obbligatoria, richiesta che ho respinto mostrandogli il bigliettino. Entro in Capitaneria, resto neanche cinque minuti e al mio ritorno mi ritrovo la vettura danneggiata".

"Bisogna ripulire le strade da questi criminali. Per questo servono normative ad hoc" la risposta del deputato Borrelli.