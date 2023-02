Poliziotto spara a 19enne per vendicare il figlio e viene arrestato, dramma nel Casertano L’episodio a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il poliziotto è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Dramma nel Casertano, dove un poliziotto fuori servizio avrebbe sparato ad un 19enne, ferendolo, che sarebbe stato coinvolto poco prima in una lite con suo figlio. L'uomo, un 49enne che presta servizio nel Napoletano, sarebbe stato fermato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari. Il poliziotto sarebbe accusato di lesioni aggravate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto sabato notte a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il poliziotto non avrebbe usato la propria pistola d'ordinanza. Il 49enne avrebbe sparato due volte, colpendo il 18enne ad una gamba. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dal quale sarebbe stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Ancora da chiarire quanto avvenuto, secondo le prime ricostruzioni il figlio del poliziotto sarebbe stato bullizzato da alcuni ragazzi, tra i quali anche il 19enne poi ferito. Alcuni di questi sarebbero originari della vicina San Felice a Cancello. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi in Piazza Falcone e Borsellino, luogo di ritrovo dei giovani. Il figlio avrebbe poi raccontato al padre quanto avvenuto. L'uomo avrebbe rintracciato i giovani con i quali avrebbe avuto prima una colluttazione venendo spinto a terra dai ragazzi, per poi rialzarsi e fare fuoco due volte.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli:

Quanto è accaduto nella tarda serata di sabato nel Casertano, nella Valle di Suessola, è inammissibile. Un papà poliziotto – ricostruisce – si arma di pistola e si lancia alla caccia di un ragazzo che poco prima ha avuto un litigio con il figlio. Ne sarebbe nata una colluttazione e poi due colpi di pistola esplosi dal poliziotto. Uno dei bossoli ferisce il 18enne all'altezza del ginocchio. Si è sfiorata una tragedia. Una scena da Far West. Ennesimo episodio di violenza dilagante. Da un lato una gang che pesta un ragazzo, dall'altro una reazione assurda e spropositata. La giustizia privata – conclude Borrelli – sta diventando la soluzione alla criminalità. Occorre porre un freno a questa terribile anarchia".