Ubriaco, aggredisce i poliziotti con un fiasco di vino: 34enne arrestato a Napoli È accaduto a Poggioreale: il 34enne è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato dagli agenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

In evidente stato di alterazione, ha dapprima minacciato e poi aggredito con un fiasco di vino gli agenti di polizia intervenuti: per questo, un uomo di 34 anni, originario della Nigeria, con precedenti specifici e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato a Napoli. Nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, in via Traccia, quartiere Poggioreale, gli agenti dell'omonimo commissariato della Polizia di Stato sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto; giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati di fronte al 34enne che, in evidente stato di alterazione, brandiva un fiasco di vino.

L'uomo, alla vista degli agenti, li ha dapprima minacciati e poi li ha aggrediti, nel tentativo di eludere il controllo; non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Gli agenti hanno così accertato che, poco prima del loro intervento, l'uomo si era introdotto in un esercizio commerciale e aveva arrecato disturbo alla clientela; perquisito, il 34enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato così arrestato con le accuse di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale; per il 34enne è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.