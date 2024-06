video suggerito

Padre Isaia Columbro dichiarato Venerabile da Papa Francesco: festa grande a Foglianise Padre Isaia Columbro da Foglianise nominato Servo di Dio da Papa Francesco: primo passo verso la canonizzazione. Il sindaco Mastrocinque: “Enorme emozione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Padre Isaia Columbro da Foglianise è diventato Servo di Dio: su autorizzazione di Papa Francesco, è stato promulgato il Decreto che lo rende "Venerabile", primo passo verso la canonizzazione. Ne ha dato notizia Giovanni Mastrocinque, sindaco di Foglianise, il comune sannita dove il prelato nacque: grande emozione in città, dove era conosciutissimo. Nato l'11 febbraio del 1908 come Nicola Antonio Maria, è scomparso il 13 luglio 2004, all'età di 96 anni, nella Basilica della Santissima Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano.

"Questa notizia arriva esattamente dieci anni dopo la prima Sessione pubblica dell’Inchiesta diocesana che ha dato avvio al Processo di Canonizzazione di Padre Isaia Columbro", fa sapere il sindaco Mastrocinque, che parla di "un decennio di lavoro, fede e speranza che culmina in un riconoscimento che onora la sua memoria e il suo esempio di santità. Desidero esprimere a nome personale, dell’Amministrazione comunale e della comunità di Foglianise", prosegue ancora il primo cittadino di Foglianise, "il mio più profondo ringraziamento a Papa Francesco per la firma del decreto di venerabilità e al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi". Mastrocinque ha poi ringraziato anche l'Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, l’Ordine dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, il Postulatore Generale, Padre Giovangiuseppe Califano e il Vice Postulatore, Padre Domenico Tirone.

Il percorso di canonizzazione

Sono tre i passaggi che portano alla Santità: il primo passo è il titolo di Venerabile che si ottiene venendo nominato Servo di Dio, quindi la proclamazione di Beato ed infine quella di Santo. Processi che richiedono diversi anni e diverse procedure: per diventare Servo di Dio, il postulatore nominato direttamente dal Vescovo raccoglie documenti e testimonianze che ne certifichino "l'eroicità delle virtù" (salvo i casi in cui si analizza l'eventuale martirio). Diventato un Servo di Dio, si ottiene il titolo di Venerabile e si analizza un miracolo ottenuto per la sua intercessione: accertato questo miracolo, si viene proclamati "Beati". Infine, dopo un secondo miracolo, si viene nominati "Santi".