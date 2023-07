Padre e figlio uccisi a colpi di pistola in provincia di Benevento I corpi senza vita di padre e figlio sono stati trovati in una frazione di San Marco Dei Cavoti, in provincia di Benevento, entrambi uccisi a colpi di pistola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Padre e figlio trovati morti, uccisi a colpi di pistola. I due corpi sono stati ritrovati nella frazione Catapano di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Si tratta di un uomo poco più che sessantenne e del figlio di quarant'anni. I corpi sono stati trovati dai carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni familiari. Non si conosce l'esatta dinamica dei fatti, non è escluso che possa trattarsi di un omicidio-suicidio, ma nessuna ipotesi è esclusa. Rilievi in corso da parte dei militari dell'Arma: c'è massimo riserbo da parte degli inquirenti. Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo presenterebbe le ferite d'arma da fuoco alla testa, mentre il figlio al torace. Ferite che sarebbero risultate fatali per entrambi.

(Articolo in aggiornamento)