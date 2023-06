Padre e figlio feriti ad Afragola, un 20enne arrestato per tentato omicidio Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri per il ferimento di due uomini avvenuto nella serata di ieri ad Afragola, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

C'è un arresto per il ferimento di due uomini, padre e figlio, che si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 giugno, ad Afragola, nella provincia di Napoli: i due, un 44enne e suo figlio 17enne, sono stati feriti a colpi di pistola e coltello. I carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un 20enne originario del Togo, incensurato e regolare sul territorio italiano, che è accusato di tentato omicidio in concorso con un'altra persona, che attualmente è ancora in corso di identificazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 44enne e il 17enne si trovavano a bordo di uno scooter e stavano percorrendo corso Vittorio Emanuele III ad Afragola quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno avuto una colluttazione con il 20enne e con un altro giovane, che li hanno aggrediti a colpi di pistola e coltello per poi darsi alla fuga.

Padre e figlio sono stati denunciati per rissa aggravata

I carabinieri, poco dopo, hanno rintracciato il 20enne all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove si era recato per una ferita da arma da taglio al polso: il giovane è stato arrestato. Padre e figlio, invece, sono stati portati all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: non sono in pericolo di vita; anche per loro ci sono state ripercussioni, dal momento che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa aggravata.