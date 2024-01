Pacco alimentare per i cittadini di Pollena Trocchia: le istruzioni per fare richiesta Torna l’iniziativa del pacco alimentare a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Come fare richiesta entro il 12 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il Comune di Pollena Trocchia ha rinnovato la misura del "pacco alimentare" per cittadini e famiglie in difficoltà. Il progetto, promosso dal Banco Alimentare Campania ONLUS, prevede la distribuzione di alimenti di prima necessità con cadenza mensile in favore di 70 famiglie del territorio di Pollena Trocchia, nella provincia vesuviana di Napoli, che si trovino in condizioni di disagio socio-economico e ambientale.

I requisiti del bando per richiedere il pacco alimentare

Il Comune di Pollena Trocchia ha fatto sapere che per aderire si dovrà avere un reddito ISEE uguale o inferiore a seimila euro, sia come nucleo familiare sia in caso di persone sole. Ovviamente, bisognerà avere la residenza a Pollena Trocchia e non percepire altri benefici simili, anche da enti religiosi o associazioni del territorio. Dopo la presentazione delle domande, "il Comune stilerà quindi una graduatoria di punteggio in base alle richieste ottenuto", ha spiegato Carmen Filosa, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pollena Trocchia.

La scadenza del bando prevista per il 12 febbraio

Le famiglie o le persone singole interessate, possono presentare domanda entro lunedì 12 febbraio, compilando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali oppure scaricandola dal sito istituzionale dell'Ente. "Questa Amministrazione Comunale", ha spiegato Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, "è sempre al lavoro per garantire a chi ha più bisogno sostegno e sussidi, soprattutto in una fase storica come quella attuale, nella quale le difficoltà di singoli e famiglie diventano sempre più critiche".