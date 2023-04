Osteoporosi, screening gratuito al CTO di Napoli: non serve la ricetta medica Due giornate di visite gratuite per lo screening contro l’osteoporosi grave al CTO di Napoli: non serve la prescrizione medica, basterà telefonare e prenotarsi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’ospedale Cto di Napoli, immagine di repertorio

Due giorni di visite gratuite presso il CTO di Napoli, nell'ambito di una campagna di screening per la diagnosi della osteoporosi grave. L'iniziativa è stata promossa dall'Azienda Ospedaliera dei Colli insieme all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di FKT Percorsi riabilitativi, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna. Non servirà la ricetta medica del proprio medico, ma basterà invece la semplice prenotazione telefonica. Come spiegato dalla stessa azienda ospedaliera, per prenotarsi basterà chiamare il numero 081 7068614 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento posti. Le visite verranno poi svolte nelle giornate del 18 e 19 aprile.

"L’osteoporosi è una malattia da non sottovalutare", ha spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, "ma che silenziosamente consuma l’apparato scheletrico, con conseguenze serie e, spesso, invalidanti. Le più colpite sono le donne in post menopausa ed è soprattutto a loro che vogliamo dedicare queste giornate di screening. Il CTO", ha aggiungo la dottoressa Iervolino, "ha una lunga tradizione nel campo della riabilitazione e del trattamento delle patologie ortopediche, è per questo che vogliamo promuovere un percorso che, attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione, porti a individuare la patologia in tempo per essere curata". La direttrice ha anche spiegato che nel mese di maggio si terrà una giornata dedicata allo screening del tumore al seno nelle giovani donne per poi dedicare un'altra giornata ancora, stavolta nel mese di giugno, una giornata in cui si parlerà di malattie metaboliche e di menopausa.