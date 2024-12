video suggerito

Ospita in casa un 18enne in difficoltà. Ma quando si sveglia scopre che gli ha rubato soldi, vestiti e cellulari Accade a Nusco, nella provincia di Avellino. Il 18enne, senza fissa dimora, è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per furto.

A cura di Valerio Papadia

Ha compiuto un gesto altruista, un'azione caritatevole, ma non è stato ripagato con la stessa moneta: un uomo ha ospitato in casa sua un 18enne in difficoltà, senza fissa dimora e originario della Romania, ma il ragazzo, durante la notte, lo ha derubato. Accade a Nusco, piccola cittadina nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno rintracciato il 18enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto.

Nella fattispecie, la vittima ha deciso di ospitare il 18enne nella propria abitazione. Durante la notte, però, il ragazzo ha rubato due telefoni cellulari, 160 euro in contanti, alcuni vestiti e una pistola a salve, allontanandosi dalla casa e facendo perdere le proprie tracce. È stato soltanto all'indomani, una volta sveglio, che l'uomo si è accorto del furto.

Casualmente, poi, la vittima ha notato il 18enne salire su un autobus e lo ha fatto presente all'autista, che a sua volta ha allertato il 112: pertanto, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Avellino, una volta che il bus è arrivato al capolinea cittadina, hanno rintracciato il 18enne, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino; la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.