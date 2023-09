Ospedale Moscati di Aversa, impiantato primo pacemaker senza fili al cuore: “Supera le complicanze” L’Asl di Caserta: “Consente di superare il rischio di complicanze legate all’impianto dei tradizionali dispositivi”

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale Moscati di Aversa impiantato per la prima volta un pacemaker MICRA senza fili direttamente sul cuore: "Consente di superare il rischio di complicanze legate all'impianto dei tradizionali dispositivi – spiega l'Asl di Caserta – come infezioni, ematomi, decubiti e dislocazioni. lnoltre, il paziente può svolgere in piena libertà qualsiasi attività quotidiana, senza alcuna limitazione".

Asl Caserta: "Innovazione tecnologica fondamentale"

L'intervento è stato eseguito giovedì scorso, 7 settembre 2023, presso la sala di Elettrostimolazione dell'ospedale Moscati di Avesa, guidato dalla direttrice Stefania Fornasier. Il pacemaker MICRA, un piccolo dispositivo “Leadless”, privo di fili, ancorato direttamente al muscolo cardiaco. "Una fondamentale innovazione tecnologica – commenta l'Asl – che verosimilmente rappresenta il futuro dell’elettrostimolazione cardiaca".

L'intervento, eseguito dal dottor Domenico Sarno, si è reso possibile grazie all'impegno professionale di tutto il team di Elettrostimolazione, costituito dai dottori Luigi Fratta e Filomena Colimodio, dalle infermiere Virginia Mangone e Rosita Apa e dai tecnici di Radiologia Marco Natale e Gianluca Di Caprio.

Leggi anche Disabile costretto a riparare da solo la strada per accedere con la carrozzina

Per l'Asl di Caserta,