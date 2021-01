Ospedale del Mare tenuto in funzione coi gruppi elettrogeni. Covid Residence chiuso: manca acqua e luce

Alle ore 6 del mattino di oggi, 8 gennaio, boato ed enorme voragine (circa 2.000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri) nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli, quartiere Ponticelli. Si tratta di un’implosione su una parte di terreno sotto la quale viaggiano i tubi dell’ossigeno ospedaliero. Non sono segnalati feriti. Sarà aperta una inchiesta della Procura di Napoli, per ora non ci sono ipotesi su atto doloso. Per De Luca si è trattato di un problema idrogeologico. Compromessa in parte l’operatività della struttura ospedaliera che funziona ora grazie ai gruppi elettrogeni. Chiuso il Covid Residence.