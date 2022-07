Ospedale Cto, non lo fanno entrare e lui rompe la porta con un pugno: 25enne denunciato Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha danneggiato con un pugno la porta del Pronto Soccorso quando i sanitari gli hanno negato l’accesso.

A cura di Valerio Papadia

Ha dato in escandescenze quando i sanitari gli hanno negato l'accesso al Pronto Soccorso e, in tutta risposta, ha danneggiato la porta con un pugno: è accaduto all'ospedale Cto di Napoli, dove un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato San Carlo all'Arena, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti nel nosocomio di viale Colli Aminei dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta e in evidente stato di agitazione. Giunti in ospedale, gli agenti sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza, che ha raccontato come, poco prima, un uomo avesse preteso di entrare nel Pronto Soccorso e, al rifiuto dei sanitari, avesse così sferrato un pugno contro la porta di accesso, danneggiandola. Il 25enne è stato così identificato dai poliziotti e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di danneggiamento aggravato.

La lista delle aggressioni ai danni del personale sanitario o dei danneggiamenti negli ospedali, a Napoli e provincia, è purtroppo lunga, con episodi del genera quasi all'ordine del giorno. Soltanto qualche giorno fa, all'ospedale Cardarelli di Napoli, una guardia giurata è stata colpita con una testata in pieno volto da un uomo di 63 anni, che è poi stato denunciato dai carabinieri. La guardia giurata ha riportato una frattura del setto nasale, mentre l'aggressore è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.