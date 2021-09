Oscuramento inchiesta Fanpage.it, Ordine dei Giornalisti e Sindacato Campania: “Vicini a colleghi”

Il decreto di sequestro preventivo per una inchiesta giornalistica di Fanpage.it, disposto dal Tribunale di Roma suscita la reazione degli organismi di categoria, Ordine dei giornalisti e sindacato. Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, presidente e vice dell'Odg campano scrivono

L'Ordine dei Giornalisti della Campania è al fianco dei colleghi di Fanpage.it cui stamane è stato notificato, nella redazione napoletana, un decreto di sequestro e oscuramento preventivo – che non sappiamo in che modo e forma potrà essere eseguito – per una inchiesta giornalistica sull'ex sottosegretario della Lega Claudio Durigon che tira in ballo anche Giuseppe Zafarana, attuale comandante generale della Guardia di Finanza.

L'idea che si possa ordinare di oscurare preventivamente una testata giornalistica senza che peraltro l'Autorità Giudiziaria abbia mai ascoltato né gli autori del servizio in questione né il direttore responsabile è grave e va respinta con forza in ogni sede.