Orto d’ottobre, l’iniziativa dell’Orto Botanico di Napoli dedicata agli ortaggi di stagione Domenica 22 ottobre l’Orto apre le porte al pubblico per un’intera giornata dedicata alle zucche e ai suoi impieghi. Visite guidate, laboratori d’intaglio e piatti di stagione intratterranno i visitatori dalle 9 alle 16:30 lungo un percorso alla scoperta dei vegetali tipici dell’autunno.

A cura di Vincenzo Piccolo

Ottobre è il mese delle zucche, periodo in cui questi ortaggi diventano protagonisti indiscussi della stagione. Per questo l'Orto Botanico di Napoli ha lanciato l'evento "Il Fantastico Mondo delle Zucche", in programma domenica 22 ottobre dalle 9:00 alle 16:30.

La magia delle zucche nel cuore di Napoli

L'Orto apre le porte a tutti gli appassionati di natura, bambini e adulti, dando l'occasione di prendere parte ad un'esperienza immersiva per esplorare la biodiversità, la storia e gli utilizzi delle zucche attraverso attività coinvolgenti ed educative. Una mostra pensata per presentate la varietà esistente di zucche orticole e ornamentali, che porterà i visitatori a scoprire le diverse forme, colori e caratteristiche botaniche di questi vegetali.

Le attività

L'artista e fruit designer Emanuele Frigenti offrirà sessioni di intaglio e decorazione delle zucche, con suggerimenti e trucchi per creare opere d'arte uniche. Un'attività adatta sia per adulti che per bambini, che potranno allenare la creatività attraverso l'impiego delle mani. Ci saranno anche piatti a base di zucca preparati da esperti chef di Lillerie: dolci e piatti salati, l'esperienza culinaria sarà un viaggio di sapori autunnali.

Visite guidate e laboratori gratuiti

I visitatori interessati potranno partecipare a visite guidate gratuite con gli esperti dell'Orto Botanico. Saranno un occasione per approfondire la conoscenza sulle tecniche di coltivazione, la storia e gli usi tradizionali delle zucche. Con i tecnici specializzati dell'Orto Botanico sarà possibile partecipare a un laboratorio interattivo gratuito sulla coltivazione di ortaggi autunnali. I partecipanti avranno l'opportunità di imparare le migliori pratiche per coltivare zucche, e non solo, nel proprio giardino.

Cose utili da sapere

Dove: Orto Botanico di Napoli, Via Foria, 223

Quando: Domenica 22 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 16:30

Ingresso gratuito

Per ulteriori informazioni e per prenotare le visite guidate, è possibile contattare l'info point all'indirizzo email eventiobn@unina.it o alla pagina web dedicata.