Orto Botanico di Napoli, le aperture di agosto 2024: date e orari Il Giardino Botanico di via Foria è polmone verde della zona, nel contesto di caldo intenso di questo periodo in particolare, costituisce un'oasi di frescura.

A cura di Redazione Cultura

L'Orto Botanico di Napoli in via Foria resta aperto nel mese di agosto «offrendo un'oasi di fresco e cultura sia ai tanti turisti che ai residenti che restano in città». L'iniziativa si ripete dopo il successo riscontrato nell'estate 2023, chiaro segno di quanto sia attrattivo il patrimonio artistico, museale e naturalistico di Napoli, di cui l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è una parte importante.

La struttura sarà aperta dal 9 al 14 agosto e dal 19 al 23 agosto, dalle ore 9 alle 14. Il Giardino Botanico di via Foria è polmone verde della zona, nel contesto di caldo intenso di questo periodo in particolare, costituisce un'oasi di frescura creando un microclima più piacevole.

Percorrendo i viali, i visitatori potranno passeggiare e godere delle aree più riparate dalla calura del giardino come il felceto, l'agrumeto, gli alberi secolari, i prati e le fontane, e visitare anche le sale del Museo di paleobotanica ed etnobotanica dove sono esposti fossili vegetali, modelli in cotto e in resina, diorami e un albero filogenetico tridimensionale realizzato in metallo e resine.

L'Orto Botanico consente non solo di trascorrere qualche ora al fresco e nella natura, ma anche piacevoli serate grazie all'organizzazione di eventi a tema con la collaborazione di associazioni ed enti. Iniziative che contribuiscono a rendere il Giardino di via Foria sempre più un punto di riferimento e di ritrovo dell'estate in città.

«È fondamentale – sottolinea il professor Paolo Caputo, direttore dell'Orto Botanico – offrire alla città un luogo che sia sito museale e anche rifugio dal caldo. Grazie al sostegno del rettore, l'Orto diventa così un'attrazione in più per quanti scelgono di visitare Napoli in agosto».