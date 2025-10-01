Orologi, vestiti e profumi falsi venduti online: giro d’affari da 1 milione, denunciati marito e moglie incensurati

Una vera e propria boutique del falso online quella scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, gestita da marito e moglie, entrambi insospettabili e incensurati. Nei giorni scorsi, i finanzieri della compagnia di Casalnuovo hanno operato controlli volti al contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. Pertanto, mentre si trovavano per strada a Pomigliano d'Arco, nella provincia partenopea, i militari delle Fiamme Gialle hanno controllato i due coniugi incensurati, che sono stati sorpresi a bordo di un'auto con alcuni articoli contraffatti.

Dai successivi accertamenti è emerso che i due, non molto distante dal luogo del controllo, gestivano un vero e proprio emporio abusivo, non aperto al pubblico, con tanto di scaffali, che fungeva da deposito per i prodotti contraffatti che la coppia vendeva online. All'interno del deposito, i finanzieri hanno così rinvenuto e sequestrato circa 23mila articoli contraffatti, tra cui orologi, profumi e capi di abbigliamento, nonché materiale atto al loro confezionamento e alla spedizione a domicilio. Le Fiamme Gialle hanno stimato che, una volta venduti, i prodotti contraffatti avrebbero fruttato circa 1 milione di euro. All'esito del controllo, marito e moglie sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria.