Ordinanza Festa Scudetto a Napoli, Manfredi: “Dimostriamo gioia e capacità organizzative” Manfredi: “Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa”. Il sindaco ha firmato il dispositivo straordinario per il traffico cittadino in vista dei possibili festeggiamenti scudetto del 30 aprile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Comune di Napoli ha emanato una ordinanza ad hoc per il 30 aprile 2023, giorno dei (probabili) festeggiamenti Scudetto del Napoli: maxi-zona pedonale in tutta la città, varchi presidiati dalle forze dell'ordine e potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici. Durante la conferenza stampa delle 19 in Prefettura, dove si è deciso per lo spostamento ufficiale di Napoli-Salernitana da sabato a domenica, è stato anche varato il dispositivo straordinario, che partirà alle 12 di domenica 30 aprile.

Manfredi ha spiegato che la richiesta di spostamento del match "è stata fatta per garantire una migliore gestione delle risorse che dobbiamo mettere in campo dal punto di vista dei sistemi di trasporto e di sicurezza in un fine settimana lungo e denso". Il sindaco di Napoli ha infatti ricordato che infatti nel fine settimana sono previsti, oltre alla gara che può essere decisiva per lo Scudetto del Napoli, "anche il Comicon, una partita decisiva per il Napoli Basket ed un Primo Maggio con una serie di eventi in città, che prevede un dispiegamento di forze straordinario che doveva essere ben bilanciato".

Il sindaco di Napoli ha spiegato che, qualora i festeggiamenti non dovessero scattare domenica (lo Scudetto è matematico infatti solo se il Napoli vince e non vince invece la Lazio), il piano sarà replicabile anche per le prossime volte. "Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa", ha aggiunto Manfredi, spiegando che "ci sarà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e, qualora ci saranno i festeggiamenti, si protrarrà fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì". Area pedonale che sarà inoltre "presidiata ai varchi da agenti della polizia municipale e dalle forze dell'ordine". Infine, al cosiddetto "Largo Maradona" dei Quartieri Spagnoli che come prevedibile sarà preso d'assalto per i festeggiamenti, "è stato fatto un sopralluogo e ci sarà un presidio con alcuni punti che, in caso di eccessiva presenza, porterà al blocco degli accessi".