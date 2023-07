Operaio muore in provincia di Caserta: stava lavorando alla condotta idrica di un tombino Un operaio è morto in provincia di Caserta mentre lavorava ad una condotta idrica in un tombino: inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio è morto ad Ailano, in provincia di Caserta, mentre stava effettuando la manutenzione di una condotta idrica all'interno di un tombino. L'incidente sul lavoro, l'ennesimo, è avvenuto attorno alle 19 di ieri pomeriggio, giovedì 6 luglio, in località Le Vaglie nel comune di Ailano, sulla strada Vicinale Casarini. Nulla da fare per l'operaio: all'arrivo dei mezzi di soccorso, era già deceduto e i medici hanno potuto solo constatarne l'avvenuta morte.

Secondo quanto accertato dalla squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese giunta sul posto attorno alle 19.30, l'operaio stava effettuando la manutenzione di una condotta idrica in un tombino, quando è rimasto vittima del tragico incidente sul lavoro. I vigili del fuoco lo hanno recuperato attraverso una manovra Speleo-Alpino-Fluviale, consegnandolo alle cure del personale medico-sanitario del 118 che era giunto sul posto: ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. L'uomo, dai primissimi accertamenti, potrebbe aver inalato delle esalazioni di zolfo che gli avrebbero causato un malore rivelatosi fatale. Sarà l'autopsia però a chiarire le esatte cause del decesso. Sul posto, anche le forze dell'ordine per coordinare le indagini ed effettuare i rilievi in zona: pare che l'operaio stesse lavorando ad una condotta idrica che, nelle ore precedenti, a causa di una falla avesse portato all'interruzione della fornitura d'acqua in alcune zone della città. Sul posto è giunto anche Vincenzo Lanzone, il sindaco di Ailano.