video suggerito

Operaio di 37 anni morto nel cantiere a Mugnano di Napoli, sequestrata la salma L’uomo stava lavorando in un cantiere stradale in via Nenni. Sul posto i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un operaio di 37 anni è morto oggi in un cantiere edile a Mugnano di Napoli, comune dell'area nord dell'hinterland partenopeo. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando in un cantiere stradale in via Nenni, quando, ad un certo punto, si sarebbe sentito male, si sarebbe accasciato al suolo e poco dopo sarebbe deceduto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso, affiancati da Asl ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, medico legale e pm di turno della procura di Napoli Nord Aversa che ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

Le ipotesi sulle cause della morte

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un improvviso arresto cardiocircolatorio. Ma solo gli ulteriori accertamenti clinici potranno chiarire le cause del decesso. La ditta stava effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione. Dai primi accertamenti la vittima pare fosse assunta regolarmente.

Proprio oggi, i sindacati degli operai edili hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, dopo la morte dell'operaio 63enne Antonio Russo, vittima di un incidente nel cantiere della metropolitana, nella galleria che collega Capodichino a Poggioreale. In piazza del Plebiscito questa mattina è stato steso un lenzuolo con una sagoma nera, con caschi gialli insanguinati, a simboleggiare la protesta contro le morti sul lavoro. La morte del 37enne a Mugnano, ad ogni modo, è bene precisare, non è riconducibile ad un incidente sul lavoro, pur essendo avvenuta sul luogo di lavoro. Le indagini della magistratura chiariranno le circostanze e le cause del decesso.