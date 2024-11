Operaio 49enne muore schiacciato da macchina agricola, tragedia a Eboli (Salerno)

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È morto schiacciato da una macchina agricola un operaio di 49 anni a Campolongo, frazione del comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un'altra morte bianca in Campania, vittima di un incidente sul lavoro. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un 49enne di origine indiana, stava lavorando all'interno di una azienda agricola a Campolongo, quando, improvvisamente, la macchina agricola si sarebbe rovesciata schiacciandolo.

Incidente a Campolongo, frazione di Eboli

Il peso del macchinario lo avrebbe ucciso sul colpo. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un trattore o di un altro mezzo. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi con l'ambulanza del 118. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 16,30 di oggi, venerdì 8 novembre 2024. Poco dopo sono giunti sul posto anche il pm di turno ed il medico legale, per condurre gli accertamenti di rito.

I carabinieri della compagnia di Eboli stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e provveduto ad acquisire le testimonianze per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente in settori ad alto rischio come quello agricolo. Le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause dell'incidente e prevenire futuri episodi simili.