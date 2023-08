Operaio 49enne cade da una scala: è ricoverato in gravissime condizioni Cade da quattro metri di altezza, un operaio di 49 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio di 49 anni è caduto da una scala a Mariglianella, in provincia di Napoli, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni al San Giovanni Bosco, dove è stato trasferito dopo un primo ricovero in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Indagano i carabinieri: l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri mentre era su una scala, impegnato nei lavori di copertura di una delle serre.

L'uomo sarebbe dipendente di una ditta esterna, chiamata per i lavori all'interno del vivaio, lungo la strada provinciale 275, in località Ponte dei Cani a Mariglianella, nel territorio nolano della provincia di Napoli. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del tutto, ma sembrerebbe che l'operaio, 49 anni, sia caduto improvvisamente da un'altezza di circa quattro metri, mentre era su una scala. Portato in codice rosso prima all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è stato quindi trasferito d'urgenza al San Giovanni Bosco di Napoli, dove si trova in attesa di intervento per una frattura vertebrale.