Operai si arrampicano sull’Ospedale di Pozzuoli e minacciano di lanciarsi: arrivano i pompieri A protestare tre operai per una vertenza di lavoro. Si sono arrampicati su un ballatoio. I vigili del fuoco sono arrivati con il carro teli salvagente per creare lo scivolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tre operai si sono arrampicati su un ballatoio all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, stamattina, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. I pompieri hanno posizionato un carro teli per soccorrere tempestivamente i manifestanti, nel caso si fossero lanciati. Attimi di tensione che sono durati alcune ore, fino a quando, poi, gli agenti del commissariato sono riusciti a convincere gli operai a scendere e sono iniziate le trattative.

I pompieri arrivati con il carro dei teli salvagente

A protestare, secondo le prime ricostruzioni, tre operai di una ditta esterna. Gli uomini in segno di protesta per una vertenza di lavoro si erano arrampicati su un ballatoio alto circa 4 metri, posto all'ingresso dell'ospedale La Schiana, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco della squadra 15/B del distaccamento di Pianura, arrivati con scale e un carro teli, di quelli utilizzati in questi casi di emergenza per allestire tempestivamente scivoli salvagente. Per fortuna, gli operai alla fine sono scesi da soli e hanno avviato le trattative con gli agenti del commissariato.

Solo tanto spavento, quindi, all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per quello che stava accadendo. Si tratta, infatti, di uno dei nosocomi più importanti della Campania, punto di riferimento per gli abitanti, in particolare per tutta l'area flegrea. L'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per fortuna ha scongiurato il peggio, riuscendo a mettere in sicurezza i manifestanti e a riportare l'ordine.