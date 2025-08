Operai morti a Napoli: i funerali di Vincenzo Del Grosso a Forcella, malore per la figlia

I funerali di Vincenzo Del Grosso a Forcella

Forcella oggi si è riunita nella chiesa di San Giorgio Maggiore per l'ultimo addio a Vincenzo Del Grosso, 53 anni, tra le vittime dell'incidente sul lavoro del 25 luglio scorso, quando il cestello di una impalcatura si è improvvisamente sganciato e capovolto facendo precipitare nel vuoto tre operai impegnati in lavori di ristrutturazione su un edificio tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, nell'area collinare di Napoli. I funerali di Luigi Romano, 67enne di Arzano, e Ciro Pierro, 62enne di Calvizzano, le altre vittime della tragedia, si sono tenute ieri, 31 luglio, nelle cittadine del Napoletano dove vivevano i due operai.

Ai piedi della bara di Del Grosso, la compagna Carmen e i figli; al suo fianco l'ex moglie e la figlia, Manila, che poco prima dell'inizio della cerimonia ha accusato un malore ma ha voluto comunque restare fino alla fine della cerimonia. Durante l'omelia il parroco, don Antonio Scarpato ha sottolineato che c'è "una guerra che non è solo nei telegiornali ma anche nei nostri quartieri: nelle morti sul lavoro, nei femminicidi, nei lutti che si potevano evitare". Il sacerdote ha poi invitato tutti a "non voltarsi dall'altra parte" e a "fare qualcosa, ciascuno nel proprio ruolo, per fermare questa scia di dolore". Rivolto alla figlia, don Antonio ha aggiunto: "L'amore di un padre non finisce. Resta Resta e accompagna, anche quando manca la voce e la presenza fisica". Nel corso della funzione è stato letto il messaggio di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, che ha evidenziato "assenza delle regole e responsabilità mancate".

Presenti, in chiesa, l'assessore comunale alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e Francesco Cascone, consigliere regionale di Forza Italia. Nei giorni scorsi il segretario regionale Fulvio Martusciello e il vicesegretario Gianfranco Librandi erano andati a casa di Del Grosso; la famiglia ha confermato che le spese per i funerali sono state sostenute dal partito di centrodestra.

Inchiesta per omicidio colposo plurimo

Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto una inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo. Nel registro degli indagati ci sono quattro persone: il titolare della ditta per cui lavoravano i tre operai (due dei quali in nero), il titolare della società che ha noleggiato il macchinario "a freddo" (ovvero senza operatore), il responsabile della sicurezza del cantiere e l'amministratore del condomonio.

Da accertamenti è emerso che i tre erano al lavoro senza dispositivi di protezione individuale e imbracature. Per i prossimi giorni sono previsti gli accertamenti tecnici sul montacarichi, che si terranno in presenza dei consulenti indicati dagli avvocati degli indagati.