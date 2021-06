Flop OpenDay delle vaccinazioni anti-Covid19 nel weekend a Napoli con richiami a 21 giorni, con percentuali di adesioni alle somministrazioni di Pfizer che restano molto basse: attorno al 15 per cento su 5.040 posti al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare e al 33 per cento su 1.540 posti disponibili all'hub della Fagianeria di Capodimonte. Prenotazioni che si sono mantenute molto basse fin dal primo giorno: nelle prime 24 ore di apertura del portale solo l'11 per cento degli aventi diritto si è prenotato, con 860 cittadini dai 12 ai 59 anni, su 8120 posti disponibili. Oggi intanto sono rimasti chiusi per manutenzione il centri vaccinali della Fagianeria e dell'Atitech di Capodichino: in quest'ultimo ieri si sono svolti i richiami con vaccino Moderna per i 40-44enni.

De Luca: "Vaccinatevi subito per ferie tranquille"

La prenotazione più bassa venerdì si è registra alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove domenica ci sono 5.040 dosi di Pfizer a disposizione ma si sono prenotati solo 377 cittadini, il 7%. Alla Fagianeria di Capodimonte gli open day sono sabato e domenica: per la prima giornata ci sono 304 adesioni su 1540 dosi a disposizione, il 20%, per domenica ci sono 217 prenotati su 1540 posti, il 14%. Al basso numero di prenotati si aggiunge anche quello di chi invece ha aderito, ma poi non si è presentato all'hub. “Avevamo preparato una organizzazione dei centri vaccinali straordinaria – ha spiegato oggi il governatore Vincenzo De Luca – avevamo programmato queste strutture molto belle per arrivare all'obiettivo a inizio luglio di immunizzare la città di Napoli. Gli hub sono lì, hanno erogato un servizio francamente straordinario ai cittadini ma oggi non abbiamo i cittadini che partecipano alla campagna di vaccinazione”.

“Mi rivolgo ai ragazzi in particolare – conclude De Luca – siamo a fine giugno, chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l'ultima settimana di luglio, quindi può poi andare a farsi le ferie tranquillo ad agosto, immunizzato. Faccio allora appello ai ragazzi perché vadano a vaccinarsi in massa, altrimenti avremo un mese di ottobre che sarà un inferno”.