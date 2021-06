La variante Delta del Coronavirus preoccupa anche la Campania, dopo i focolai che si sono registrati nel territorio dell'Asl Napoli 3 Sud, nella provincia partenopea alle pendici del Vesuvio. Anche il governatore campano Vincenzo De Luca, a margine di un intervento al Policlino di Napoli, ha lanciato l'allarme proprio sulla variante Delta (conosciuta anche come variante indiana): "Dobbiamo essere estremamente preoccupati" ha detto il presidente della Regione Campania.

"Noi dobbiamo puntare ad aprire tutto – ha detto ancora De Luca – ad aprirci all'economia e alla vita, ma dobbiamo sapere che possiamo aprirci se siamo responsabili, altrimenti è difficile dirlo oggi perché siamo tutti allegri, tutti scanzonati, scapigliati e in ricreazione. Oggi sembra che il problema sia finito, quindi, è complicato convincerle oggi le persone, ma se la situazione rimane questa a ottobre avremo l'inferno, perché abbiamo 1,5 milioni di cittadini che non si è voluto vaccinare, non completiamo la vaccinazione per la fascia studentesca, diversamente da quello che comunica il generale con le medaglie arriveranno centinaia di migliaia di dosi in meno nel mese di luglio".

Il governatore campano ha poi lanciato un appello affinché la popolazione, soprattutto nel capoluogo Napoli, vada a vaccinarsi: "Sollecito ancora una volta, fortemente, i cittadini di Napoli a partecipare alla campagna di vaccinazione. Mi rivolgo ai ragazzi in particolare, siamo a fine giugno, chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l'ultima settimana di luglio, quindi può andare a farsi le ferie tranquillo ad agosto, immunizzato. Gli hub sono lì, hanno erogato un servizio francamente straordinario ai cittadini di Napoli ma oggi non abbiamo i cittadini che partecipano alla campagna di vaccinazione. Questo è veramente un peccato oltre che un atto di grande irresponsabilità".

De Luca sulle mascherine: "Eliminarle è imbecille"

Nel corso dell'intervento, poi, De Luca ha parlato anche della questione mascherine all'aperto e della sua ordinanza, che impone di indossarle anche per strada se non si può garantire il distanziamento. "In Campania bisogna tenere la mascherina sempre – ha detto il governatore – è chiaro che se vai al mare te la togli, se stai a pranzo in un ristorante te la togli, ma è un'assoluta ipocrisia dire, come dicono a Roma al ministero, ti porti la mascherina in tasca. Poi è chiaro che quando sei in strada ti devi mettere la mascherina sempre, tranne che ovviamente se stai a mare, vai a fare footing alle 8 di mattina, stai in un parco. Le cose ragionevoli le comprendiamo tutti quanti".