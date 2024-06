video suggerito

Ondate di calore su Napoli e Campania da venerdì 28 giugno: temperature fino a 35 gradi Nuove ondate di calore su Napoli e la Campania da venerdì 28 giugno: temperature di nuovo in aumento e fino a 35 gradi dopo la tregua di questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Nuove ondate di calore su Napoli nei prossimi giorni: a partire da venerdì 28 giugno, infatti, il termometro tornerà a salire vertiginosamente, arrivando fino a 35 gradi nelle ore più calde. Una netta controtendenza con quanto visto in questi giorni di "tregua", con le temperature tornate nei valori stagionali, oscillando tra i 28 ed i 30 di valori massimi. Resta alta l'umidità, che lascerà una percezione più alta delle temperature reali. Nei prossimi giorni non sono escluse allerte da parte della Protezione Civile proprio per le ondate di calore in arrivo sulla regione. Tra mercoledì e giovedì, invece, il meteo resterà invariato rispetto a quanto visto in questi giorni.

Giorni, dunque, che anticiperanno quanto si vedrà nei mesi di luglio e agosto, "che saranno molto caldi con temperature di 1-2 gradi al di sopra della media", aveva spiegato pochi giorni fa il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della redazione di Fanpage.it, "ma la quantità di pioggia caduta finora, al di sotto della cumulata stagionale, suggerisce un’estate più piovosa della norma perché in qualche modo la natura dovrà provvedere a recuperare gli squilibri dei mesi passati", aveva aggiunto il professore in una intervista a Fanpage.it sul tipo di estate che si attende sulla Campania. "Fino a fine giugno invece ci sarà ancora la presenza dell’anticiclone africano che invaderà tutta la Campania con picchi di temperatura anche di 6-8 gradi in più della norma, con picchi di temperatura percepita ancora più elevati per la presenza di elevati tassi di umidità dell’aria", aveva aggiunto ancora Mazzarella.