Ondate di calore a Napoli: domenica 11 agosto è bollino rosso Fino a lunedì 12 agosto temperature alte e tasso d’umidità che renderà difficili le mattinate al sole a Napoli. Allerta della Protezione Civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Domenica 11 agosto da bollino rosso per il forte caldo a Napoli, con temperature percepite che toccheranno e probabilmente supereranno i 40 gradi. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di allerta per "Ondate di calore" dalle 12 di domani, sabato 10 agosto alle 14 di lunedì 12 agosto. La criticità riguarderà l'intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5/7°C, un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70% e condizioni di scarsa ventilazione.