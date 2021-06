Gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato a Napoli un cittadino armeno di 27 anni, accusato dell'omicidio dell'uomo di origini irachene ucciso la sera del 22 giugno a piazzale Appio, in zona San Giovanni, nel centro di Roma. Il presunto assassino, secondo la ricostruzione, dopo l'omicidio avrebbe velocemente lasciato la Capitale per rifugiarsi a Napoli, dove probabilmente poteva contare sull'appoggio di conoscenti.

Il 27enne fermato non risulta avere precedenti penali. L'omicidio risale alle 22 circa del 22 giugno. La vittima, un cittadino iracheno di 41 anni di cui non sono state diffuse le generalità, era stata aggredita davanti a un negozio di telefonica. Raggiunto da diversi fendenti, tra cui anche colpi alla gola, è morto in pochi istanti, verosimilmente per dissanguamento; all'arrivo dell'ambulanza del 118 già non c'era più nulla da fare. Non è chiaro se i due si conoscessero, e se l'omicidio sia stato l'epilogo di una lite o se derivasse da vecchi rancori. Sul posto era intervenuta la Polizia Scientifica, che aveva raccolto i primi elementi.

Le indagini erano state affidate alla Squadra Mobile di Roma, i poliziotti in poco tempo avevano individuato il presunto responsabile, che però aveva fatto perdere le sue tracce. Erano partiti così, come da prassi, i controlli nei luoghi abitualmente frequentati e nelle stazioni, ipotizzando che il sospettato potesse cercare di lasciare la città; ispezionate anche le vicine stazioni metro San Giovanni e Re di Roma, che si trovano a poca distanza dal luogo dell'omicidio. Le indagini hanno portato gli investigatori a Napoli, dove l'uomo è stato finalmente bloccato.