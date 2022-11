Omicidio Anthony Artiano, resta in carcere 20enne. Atti a Napoli nei prossimi giorni Confermato carcere per Pasquale Muro, il 20enne indagato per l’omicidio del 23enne Anthony Artiano. Nei prossimi giorni gli atti trasferiti a Napoli.

A cura di Nico Falco

Resta in carcere Pasquale Muro, il 20enne sottoposto a fermo nei giorni scorsi per l'omicidio di Antonio Artiano, il 23enne del Rione Traiano, a Napoli, morto dopo essere rimasto ferito gravemente alla testa da una pallottola esplosa durante una lite tra famiglie. Il giovane, difeso dall'avvocato Luigi Senese, è comparso oggi davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere; il giudice ha applicato la misura cautelare in carcere. Nei prossimi giorni gli atti passeranno a Napoli per competenza.

Omicidio Anthony Artiano, lo sparo durante una lite tra famiglie

Sulla morte di Antonio Artiano, detto "Anthony", le circostanze non appaiono ancora del tutto chiarite. Secondo la versione fornita a Fanpage.it dal padre dell'indagato, Gianluca Muro, la pallottola sarebbe stata esplosa accidentalmente durante una colluttazione e sarebbe partita dalla pistola che lo stesso 23enne aveva in mano; al contrario, la famiglia della vittima sostiene che Artiano non fosse armato. Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Napoli aveva eseguito il provvedimento di fermo nei confronti di Pasquale Muro, accusato di omicidio volontario: per la ricostruzione della magistratura il ragazzo, anche lui arrivato armato all'incontro tra famiglie, avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco verso il 23enne.

La famiglia Muro in fuga da Napoli

La lite sarebbe avvenuta durante un incontro "chiarificatore" tra le due famiglie che sarebbe stato organizzato per trovare una soluzione a una relazione "burrascosa" tra la vittima e la sorella dell'indagato. Dopo il ferimento la famiglia del 23enne aveva subito abbandonato Napoli per il timore di ritorsioni (il padre di Artiano è considerato dagli inquirenti inserito nella malavita organizzata del complesso popolare del quartiere Soccavo) e al mattino successivo si era rivolta ai carabinieri per raccontare quanto accaduto.