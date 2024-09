Omicidio a Scampia, una persona uccisa a colpi di pistola in un negozio

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue a Napoli nella serata di ieri, sabato 7 settembre: una persona – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stata uccisa a colpi di pistola a Scampia, quartiere della periferia settentrionale della città. Da quanto si apprende, l'omicidio si è consumato poco prima delle ore 23 in un negozio in via Ghisleri: secondo una prima ricostruzione, una persona, con volto travisato, sarebbe entrata nell'esercizio commerciale, sparando alcuni colpi all'indirizzo della vittima, che è stata ferita mortalmente; il killer si sarebbe poi allontanato a bordo di un'automobile, al cui interno vi era un complice ad attenderlo.

Oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e quelli della Scientifica della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e reperire elementi utili all'individuazione del responsabile. Le indagini, in questo senso, sono affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli.