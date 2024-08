video suggerito

Omicidio a Napoli, il 50enne Carmine Notturno ucciso in un agguato a San Giovanni a Teduccio L’agguato si è consumato nella serata di ieri: il 50enne è stato avvicinato da uomini in scooter, che gli hanno sparato; il 50enne è poi deceduto in ospedale. Indagini affidate alla Questura di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Serata di sangue quella di ieri, sabato 10 agosto, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, dove si è consumato un omicidio: la vittima è Carmine Notturno, pregiudicato di 50 anni, ucciso a colpi di pistola. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, Notturno – considerato dagli inquirenti vicino al clan D'Amico – si trovava in piazza Giambattista Pacichelli, non molto lontano da corso San Giovanni a Teduccio, quando sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter, con il volto travisato, che gli hanno sparato contro diversi colpi d'arma da fuoco, attingendolo.

Soccorso, il 50enne è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nell'agguato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica dell'omicidio e a individuarne i responsabili; le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma non è escluso che l'omicidio di Notturno si inserisca in una lotta criminale per il controllo delle attività illecite nella zona orientale del capoluogo campano.