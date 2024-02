Omicidio a Lettere, uomo ucciso a colpi di fucile in strada Un 60enne è stato ucciso tra Lettere e Casola (Napoli), inutile la corsa in ospedale; sarebbe stato ammazzato a colpi di fucile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 60enne, Ciro Gargiulo, è stato ucciso nella mattinata di oggi, 19 febbraio, a colpi di arma da fuoco tra i comuni di Lettere e Casola, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trasportato dal figlio al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, che al momento restano da verificare, l'uomo sarebbe stato ferito mortalmente in strada, gli avrebbero esploso contro dei colpi di fucile mentre si trovava nei pressi di un campo in via San Giorgio.