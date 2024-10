video suggerito

Oltre un quintale di pane venduto sfuso sequestrato dai carabinieri Pane sfuso venduto senza la pellicola trasparente: oltre un quintale il sequestro avvenuto nel Casertano, multe da 2mila euro per i titolari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pane venduto sfuso senza l'obbligatoria pellicola trasparente: oltre un quintale quello sequestrato in tre diversi punti vendita tra Alife, Piedimonte Matese e Vairano Paternora, nella provincia di Caserta, da parte dei carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise e di Vairano Patenora. I controlli si sono svolti in diversi punti di vendita, per verificare l'osservanza della vigente normativa regionale, che per motivi di tracciabilità e per scopi igienico-sanitari.

Nel dettaglio, i militari dell'Arma hanno trovate diverse partite di pane vendute allo stato sfuso per un quantitativo totale superiore al quintale, senza l'obbligatorio preconfezionamento con la pellicola trasparente per alimenti. A quel punto, è scattato sia il sequestro amministratitvo per il pane stesso, sia le multe ai rispettivi titolari dei tre punti vendita di Alife, Piedimonte Matese e Vairano Paternora, tutti sanzionati con multe di duemila euro a testa.