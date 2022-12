Oltre 200 schede sim e diversi cellulari, fermato un 24enne nei pressi della Duchesca Oltre 200 schede sim e diversi cellulari, fermato un 24enne gambiano con precedenti di polizia: deve rispondere di ricettazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Oltre 200 sim e diversi cellulari: un 24enne originario del Gambia è stato denunciato per ricettazione a Napoli, nei pressi della zona della Duchesca, dopo che non ha saputo dare spiegazioni a quel "carico" sicuramente particolare. La scoperta è stata fatta dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un normale servizio di controllo del territorio, passando per il vico VI Duchesca, a poco distanza dalla Stazione Centrale di Napoli. L'uomo, denunciato a piede libero deve rispondere di ricettazione.

L'inseguimento e la prima perquisizione

Gli agenti hanno notato una persona mentre cedeva ad un altro seduto su uno scooter qualcosa con fare sospetto: i due, notando che in quel momento passavano gli agenti, hanno provato quindi a scappare, "confermando" i sospetti dei poliziotti che si sono così lanciati all'inseguimento dei due, che hanno provato a scappare a bordo dello scooter. Dopo un breve inseguimento lungo il vico VI Duchesca, gli agenti sono riusciti a raggiungerne uno, nei pressi di uno stabile, mentre l'altro era riuscito a scappare. L'uomo fermato aveva con sé ben trenta schede sim e tre cellulari, non sapendone giustificare il possesso.

La seconda perquisizione in abitazione

A quel punto è scattato un altro controllo, stavolta nella sua abitazione, gli agenti di polizia del Commissariato Vicaria-Mercato hanno trovato altre 173 schede sim, anche queste senza "giustificazione". Alla fine l'uomo, un 24enne gambiano con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Si cerca invece il complice, riuscito a sfuggire all'intervento degli agenti.