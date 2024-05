video suggerito

Oliveto Citra, fugge col prete e denuncia il marito per violenza: l’uomo scagionato dalle accuse Prosciolto l’imprenditore di Oliveto Citra che era stato denunciato per violenze dalla moglie, la donna che a dicembre si era allontanata col parroco del paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiude con un "non luogo a procedere" la vicenda che aveva visto coinvolto un imprenditore residente a Oliveto Citra, denunciato per violenze della moglie: per il giudice si trattava di accuse infondate. L'uomo è il marito della parrocchiana che, qualche mese fa, aveva lasciato il comune del Salernitano ed era "sparita" insieme a don Umberto, parroco che dopo questa fuga era stato sospeso dall'Arcivescovo. Vicenda che all'epoca aveva destato molto scalpore e che, dopo il clamore iniziale, era finita in Tribunale.

I fatti risalgono al dicembre 2023, quando la donna, una 31enne della zona, si era dileguata insieme ai tre figli, tutti minorenni, approfittando dell'assenza del marito, imprenditore avellinese che in quei giorni si trovava fuori regione per lavoro. E sparito era anche il parroco. Il resto lo avevano fatto le voci di paese: si parlava di una fuga d'amore, del resto la storia aveva tutti gli ingredienti perché i pettegolezzi aggiungessero di volta in volta nuovi particolari. Qualche giorno dopo la 31ennne, che nel frattempo aveva lasciato Oliveto Citra, aveva fatto sapere di essersi allontanata per sottrarsi a violenze domestiche: aggressioni, continue minacce, anche di morte, e per i motivi più banali.

La figura del parroco era rimasta fumosa, e il comunicato della Diocesi non aveva fornito troppi elementi: monsignor Andrea Bellandi, nel rispetto delle persone coinvolte, aveva genericamente parlato di "un’infinita tristezza per l’errore di un proprio figlio, che ha generato profonda costernazione tra i confratelli e, al contempo, disorientamento nella vita della comunità parrocchiale e diocesana". Poi era arrivata la denuncia, sfociata nelle indagini e quindi nel proscioglimento: gli inquirenti non hanno trovato riscontri al racconto della donna, non si andrà a processo. Sulla coppia, però, verte un altro procedimento, questa volta avviato dall'uomo: aveva denunciato la moglie per sottrazione di minore.