Oggi ritardi treni da Napoli verso Roma a causa di un guasto a Caserta Intervento tecnico nel Casertano, ci sono ritardi sulle linee ferroviarie che causano rallentamenti in tutto il traffico in direzione Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Oggi sabato 23 novembre mattinata complicata per chi viaggia in treno da Napoli verso Roma: la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione della Capitale per un guasto alla linea nei pressi di Caserta. A darne notizia è il sito di Trenitalia. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria nel più breve tempo possibile.

I treni Alta Velocità – fa sapere l'azienda – possono essere instradati sul percorso alternativo via Formia, e si possono registrare ritardi compresi tra i 40 e i 60 minuti. Il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50), instradato sul percorso alternativo via Formia, non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale con il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20); I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20).