Oggi le funicolari di Napoli aperte anche di notte: ultima corsa alle 2 Le funicolari Centrale e di Chiaia rimarranno in esercizio oggi, sabato 18 dicembre, anche di notte: come annunciato da Anm, l’ultima corsa sarà effettuata alle 2.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, sabato 18 dicembre, a Napoli si potrà prendere la funicolare fino a tarda notte: l'ultima corsa sarà effettuata, infatti, alle ore 2. Lo ha comunicato Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, che rende noto che il prolungamento del servizio riguarderà la funicolare Centrale e quella di Chiaia. La funicolare di Montesanto, invece, osserverà l'orario canonico, mentre quella di Mergellina rimane invece chiusa, come è ormai da tempo.

Scongiurata la chiusura della funicolare di Chiaia

La funicolare di Chiaia, quella che collega via del Parco Margherita al Vomero, quartiere collinare della città, avrebbe dovuto fermarsi lo scorso 1° ottobre per la manutenzione ventennale. È stata concessa però la proroga all'inizio dei lavori "fino all'affidamento della gara che è stata bandita e sarà aggiudicata a breve", come ha comunicato l'Anm. L'avvio dei lavori per la manutenzione ventennale, e quindi la chiusura della funicolare di Chiaia, dovrebbe dunque essere procrastinato di un anno.

Resta chiusa la funicolare di Mergellina

Orami da tempo, come già detto in precedenza, è invece chiusa al pubblico la funicolare di Mergellina, che collega la zona del Lungomare a Posillipo, altra zona collinare di Napoli. La chiusura dell'impianto è stata determinata dalle carenze dell'organico, soprattutto dal punto di vista della manutenzione, e dalle difficoltà di gestione conseguenti alla pandemia di Covid-19. In futuro, per, proprio la chiusura della funicolare di Chiaia potrebbe portare alla riapertura di quella di Mergellina, sia perché si avrebbe più personale a disposizione, sia per ovviare ai disagi dovuti alla chiusura dell'impianto di Parco Margherita.